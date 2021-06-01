疫前房市買氣熱，六都5月買賣移轉棟數合計2.48萬棟，月增9.9%、年增43.8%，創下八年來同期新高，反應疫前的強勁買氣及新稅制上路前的換手潮，自5月中旬起市場買氣急凍，預估6月買賣移轉量能衝擊更大，疫情是否能夠受到穩定控制，是決定下半年房市交易量的關鍵因素。

根據六都地政局1日公布的建物買賣移轉棟數，高雄市4,490棟創下房地合一上路以來的單月最高量，六都交易量全數大幅成長，月增幅度普遍在3.5%~20.7%，月增率以高雄市最高；相較去年同期疫情嚴峻的相對低基期，六都年增幅度普遍在22.4%~56.7%，年增率以新北市最高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地產自交易至完成過戶登記約有需一個月的時間，5月買賣移轉棟數反映4月交易量，4月國內景氣暢旺，整體交易熱絡，加上房地合一稅2.0新制面月上路腳步逼近，讓不少欲適用舊稅制的屋主加快售屋腳步，此外，企業及高資產族群持續為資金尋找停泊去處，帶動買賣移轉量明顯成長。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，5月移轉棟數數據尚未反映疫情擴散效應，5月中旬新冠肺炎確診數大幅攀升，疫情指揮中心祭出三級管制措施，大半個月看屋人數出現衰退，成交自然跟著會減少，尚未反應疫情擴散的5月，將是上半年房市的買賣移轉棟數高峰，6月起，數據就會開始反映疫情的衝擊，疫情嚴峻的雙北市可能將是量縮較為顯著的區域。

以今年前五月六都買賣移轉棟數來看，六都合計10.94萬棟，年增24.1%，其中以高雄年增近三成最高，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，前五月交易量雖然大幅增加，主要因去年上半年疫情影響所致，今年疫情5月中旬爆發，且較去年嚴峻，疫情能否受到穩定控制，是決定下半年房市交易量的關鍵因素。

(工商 )