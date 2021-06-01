本土疫情緊張，泰博（4736)祭出的防疫三箭額溫槍、血氧機及抗原快篩試劑，成功搶攻市場，由於泰博是國內該三項產品的最大製造商，法人預期在市場需求強勁中，該公司第二季業績將有不錯的表現。

防疫品接單持續報喜的泰博，已接獲中央疫情指揮中心透過緊急採購15,000台的血氧機，供居家隔離防疫的民眾使用。預估這一波需求將會持續到明年國內達到疫苗施打覆蓋率達七成左右。

另外，根據經濟部五月中統計，泰博佔有國內抗原快篩的8成原物料儲備(400萬／500萬劑），加上採全自動化生產線，能確保高度一致的品質管控，無其他台廠快篩有偽陽性或偽陰性偏高的問題。單班月產能為300-400萬劑，單月三班生產最高月產能可達1,000萬劑，產能上能夠提供充份供應國內各縣市政府、醫院及企業自篩的市場需求。

泰博的威創VTrust抗原快篩試劑，已率先打進國內各大醫院通路，目前已取得新北市總額約6成的標案，成功打入部立桃園醫院、台大醫院、亞東醫院、慈濟醫院、敏盛醫院、林口長庚醫院、馬偕醫院及秀傳醫院等各大型醫院體系。

在血氧機部分，泰博的威創血氧機及福爾血氧機雙品牌，原針對睡眠呼吸照護及睡眠偵測等遠距醫療，為高利基冷門醫材，目前庫存約8萬台，單月單班產能約10萬台，在國內其他台廠均無現貨庫存可供應的情況下，因應國內防疫監測及一般民眾自我血氧管理監測的需求，泰博血氧機將複製去年額溫槍模式，擴大國內通路市佔率及品牌的滲透率。

此外，自有品牌福爾額溫槍為國內市佔率最高的國產額溫槍，此波因疫情升溫，國內額溫槍需求持續增強。

泰博表示，該公司開發的遠距醫療技術，結合非接觸體溫量測系統、血氧監測系統、抗原快篩篩檢、以及網路實聯制與員工打卡系統，與醫事機構合作，針對高科技大型企業法人單位，依照指揮中心公布的指引，提出企業防疫方案，將可以保障企業運作不受疫情干擾。

(工商 )