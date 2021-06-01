澎湖宣布1日起機場全面強制快篩，中央流行疫情指揮中心打臉要求撤銷公告，縣府痛陳「如果中央不能保護澎湖，請不要阻礙澎湖自我保護」，澎湖機場仍將全面快篩。

縣府表示，5月31日立法院三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正案並附帶決議，中央有責任協助離島阻絕疫情入侵金馬澎，要求中央於1周內在台灣本島的機場及港口設置快篩站，針對入境離島所有民眾進行全面篩檢。

縣府強調，台灣本島機場全面快篩是金馬澎離島3縣共同主張，中央應尊重離島訴求，並落實立法院附帶決議，而非撤銷澎湖縣政府的防疫措施。

尤其澎湖醫療資源有限，經不起確診者一再進入，縣府有責任保護澎湖民眾，將持續執行入境旅客全面強制快篩。

縣府強調，離島醫療量能遠不如台灣本島，如果沒有全面快篩，一旦感染者侵入澎湖擴散蔓延，屆時勢不可擋將嚴重癱瘓離島醫療，縣府嚴守高強度的全面快篩防疫，絕不能讓澎湖失守。

縣府重申，1日起入境澎湖全面強制快篩，同時填寫健康聲明書，拒絕配合者將依法重罰3000元以上至1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )