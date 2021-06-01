金管會今(1)日邀集中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及全體本國銀行董事長(總經理)，召開「銀行業防疫措施事宜」視訊會議，先說明現行政策與措施，再與全體銀行業者進行意見交流，並在會議拍板，只要銀行分行有半數以上行員居家隔離、致有人力調度困難之虞，銀行得提具該分行暫停營業。

金管會主委黃天牧於會議中表示，銀行員工的健康安全以及民眾、企業對金融服務的需求，均是深受重視的，金管會相關措施規劃均儘量兼顧兩者的平衡，並考量銀行服務在經濟體系中的重要性。除日前已宣布之彈性調整每日營業時間與營業範圍、減少面對面之替代性處理方案等外，金管會於今日會議中亦說明金融檢查之因應調整措施。

金管會提出3項重點，包括調整檢查計畫，採取非現場檢查方式，聚焦於重要業務及營運持續管理，並考量金融機構營運及人力調度情形，酌予調降檢查家數、增加檢查人天數，以減輕金融機構負擔；展延申報資料之期限，檢查缺失改善情形之函報期限得申請展延，以不超過1個月為原則；單一申報窗口除特定報表外，其餘報表申報截止日均展延5日；調整內部稽核作業，金融機構稽核單位可於年度內調整查核次序或期程，對國內營業單位得於兼顧內部控制有效、內部稽核功能發揮及稽核人員安全等原則下，自行衡酌查核方式。

本次會議意見交流時，有銀行提出分行行員整批居家隔離，導致人力調派困難之問題。金管會經研議後，將發函說明，若同一分行有半數以上行員居家隔離、致有人力調度困難之虞，銀行得提具該分行暫停營業之原因、具體時程規劃及客戶權益保障措施等，經內部一定程序授權後，函報金管會備查。銀行亦須將暫停營業之配套措施於營業場所及網站上公告，俾利客戶知悉。

金管會強調，對於銀行防疫措施是隨疫情狀況作滾動式檢討，希望在行員安全及客戶需求之間取得最大平衡。金管會也再次呼籲，請民眾儘量多利用自動化設備及網路銀行等線上服務，必要時才臨櫃辦理業務。

(中時新聞網)