台北市信義區日前有長照機構爆發群聚感染，為了保護抵抗力脆弱的高齡長者，台北市長柯文哲今下令，老人確診死亡率高，未來調整疫苗施打順序，將長照機構工作人員列為優先施打疫苗。

北市聯合醫院副總院長璩大成指出，信義區長照7天前有住民PCR確診，共同努力快篩、檢傷分類，確診個案分批分症狀送醫，至今有7位住民往生，平均達82歲有高血壓、中風和失智，根據美國文獻分析，高齡、失能死亡率高10％至30％，因此未來將嚴格管制進出、分艙分流避免再爆感染。

柯文哲表示，這起長照機構發生群聚感染，30幾人感染，也死了很多住民，這個病在不同年齡層的感染率差不多，但50歲以下死亡率很低，之後隨年齡增加，超過80歲者甚至高達20％， 尤其插管中風失智等「三管病人」。

柯文哲指出，長照機構老人平常不會出去，應年輕工作人員傳染老人後擴散，因此要解決這問題，有政策要改變，下令長照機構的工作人員要優先打疫苗，目的防止他們在外面感染，進來在傳染安養機構老人。

柯文哲強調，長照工作人員的施打順序本來相當後面，但後來發現若這些人被感染，自己雖然無症狀，但老人全部被感染、死亡率又高，因此決定把安養機構列為優先施打，保護這些比較脆弱的老人。

(中時 )