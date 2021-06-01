中央配發台中市第二批AZ疫苗27000萬劑，已陸續到貨，台中市副市長黃國榮表示，將會與18家醫療院所、衛生所合作，立即為醫事及相關防疫人員接種，計畫在4天內就會全數施打完畢。

黃國榮1日在台中市流行疫情指揮中心公布，台中市5月27日之前獲得第一批17500劑疫苗，已依原訂規劃期程於5月31日全部施打完畢，第二批中市會分配到27000劑疫苗，5月31日先收到7千劑，6月1日會再收到1萬劑，6月2日會再收到1萬劑。

他也解釋目前規劃其中2萬2千劑要給第一線的醫事人員以及與防疫相關的行政人員，另5千劑配給與防疫相關的警、消、環保、防疫計程車駕駛、指揮所、快打站、社工、前線醫護托育人員、居家檢疫替代所人員和以及鄰里幹事等居家檢疫關懷等9類人員。

其中結醫事人員接種的22000劑疫苗，將從6月1日連續三天在台中市18家防疫醫療院所施打，另5千劑則安排在6月4日在5處快打站接種，也預計會在當日先做快打站的接種與演練。

(中時 )