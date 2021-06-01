金管會今宣布台新金(2887)有條件併保德信人壽。金管會要求台新金將持有的彰銀(2801)23.4億持股交付信託，並在期限前完成出售，以取得自有資金辦理交割。另外，亦請台新金依資訊揭露相關規定公告相關重大訊息，並就向金管會承諾事項提報股東會。

台新金將在今晚17：30於證交所舉行重訊說明會，並於18：15舉行台新金線上記者會。

金管會今天宣布，已於5月31日同意台新金取得保德信人壽100%股份申請案，後續台新金須依所報規畫完成向金管會承諾事項，函報金管會認可後生效。

(時報資訊)