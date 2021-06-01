據六都已經公布的買賣移轉棟數資料顯示，六都五月買賣移轉棟數為2萬4754棟，月增幅度達10%且年增44%，反映4月市場買氣維持高檔水準，不過5月移轉棟數數據尚未反映疫情擴散效應，預料6月的移轉棟數就會看到疫情對於房市的明顯影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不動產交易從簽約到過戶需要將近1個月時間，5月的建物買賣移轉棟數大致反映4月市場的交易狀況，4月房市買氣仍維持熱絡.因此5月移轉還能維持高檔水準，不過隨5月中新冠肺炎確診數大幅攀升，疫情指揮中心祭出三級管制措施，有大半個月看屋人數出現衰退，成交自然跟著會減少，6月移轉應該就會反映衰退趨勢，而上半年房市的買賣移轉棟數高峰應該就落在5月份。

台北市5月移轉棟數為2999棟，月增11%且年增42%，新北市則是6549棟，月增4%且年增57%，新北市交易移轉棟數以鶯歌區、淡水區、八里區增加較多，與4月相較分別增加130棟、95棟、66棟，主要因為鶯歌區鳳鳴重劃區、淡水區紅樹林生活圈周邊有新成屋大量移轉增加。

其他都會區，桃園則是3896棟，月增4%，年增22%，台中、台南與高雄市，月增11%~21%，年增42%~48%，六都普遍年增大幅成長，主要原因還是4月的市場交易熱絡，同時去年受到疫情爆發影響，交易量的基期較低。

曾敬德表示，短期市場買賣移轉棟數高峰應該就落在5月份，接下來數據就開始反映疫情的衝擊，觀察當前市場反應，雙北市可能會是量縮較為顯著的區域。

(時報資訊)