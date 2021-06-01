周二公布數據顯示，歐元區五月製造業活動以最快速度擴張；該調查還顯示，如果沒有供應鏈的瓶頸導致投入成本的上升，該讀數的增長速度將更快。

歐元區IHS Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值，從四月的62.9上升到五月的63.1；該讀數也高於初值的62.8。五月終值也創下自1997年6月有該調查以來最高的讀數紀錄。

衡量產出的次指數從四月的63.2降至62.2。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示，然而五月也出現創紀錄的供應延遲，限制了產出增長，使企業某種程度上無法滿足需求。

新冠傳染病造成的破壞，對供應鏈產生巨大影響，讓工廠所需的原物料成為賣方市場。

投入價格指數(成本)從四月的82.2飆升至87.1，創下有史以來最高紀錄，而製造商可能會承擔了部分成本。

不過通膨的壓力仍受到歐洲央行的歡迎；他們在多年的寬鬆貨幣政策後，仍未能將通膨水準提高到目標水準。

Williamson解釋，隨著疫情的破壞性影響在未來幾個月的緩解，全球供應鏈會有所改善，價格壓力將有所緩解。

為滿足日益增長的需求，工廠以前所未有的速度累積了大量的積壓工作。

而歐元區疫苗接種正在加速，樂觀情緒高漲，工廠員工人數的增加也來到史上最快速。

(時報資訊)