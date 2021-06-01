中國人民銀行為抑制人民幣近日狂飆態勢，5月31日宣布上調外匯存款準備金率8碼（2個百分點），也是14年來再度動用該政策。受此影響，人民幣兌美元在岸價、離岸價1日雙雙下跌，在岸官價下午4點半收跌152個基點，報6.3759元，跌幅0.24％。

香港信報報導，在岸價盤中最低曾貶至6.3773元，而離岸價亦跌破6.37元，最低來到6.3781元。截至香港時間下午4時36分，離岸價報6.3774元，下跌50個基點；在岸價夜盤報價6.3772元。

至於人民幣兌美元中間價1日報價6.3572元，較上日上漲110個基點，連升六日，續創逾3年高。

人行31日宣布，為加強金融機構外匯流動性管理，決定把外匯存款準備金率由現時的5％上調至7％，6月15日起生效，為人行自2007年以來首次調升外匯存準率。

分析師指出，市場繼續消化人行維穩人民幣升值預期的一系列政策，同時也忌憚官方還將推出更多政策，人民幣單邊升值機會明顯下降，短期料維持在6.35至6.4範圍震盪。

(工商 )