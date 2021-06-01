國內疫情嚴峻，財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會有感第一線防疫人員直接面對群眾，防護裝備需求倍增，主動捐贈屏東縣政府防疫物資力抗疫情，1日於縣府衛生局由慈濟基金會邱文華師兄代表捐贈，包括PVC手套30,000雙、防護面罩4,100片、居家檢疫祝福包600份、篩檢站組合屋1組等。縣長潘孟安表示，此次受贈物資將分別提供各單位第一線防疫人員使用，讓執勤人員有更充足防護裝備，更大讚「病毒無情，人間處處有溫情」。

潘孟安表示，國內疫情嚴峻，台灣人同島一命，沒有人可以置身事外，防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作，共度難關。慈濟基金會長期關心地方公共事務以及國家發展，每逢有任何災情所需，都可以看到來自全國各地的志工善士懷抱助人的心，迅速到達每個最需要的地方，也是屏東縣政與地方公益協助推動的重要指標。感謝慈濟基金會關鍵時刻提供重要防疫物資，成為縣府及縣民最強有力的後盾，相信在民力強大支援下，更能全力以赴守護民眾健康安全。

「團結防疫、守護台灣」，潘孟安表示，縣府團隊竭力保護縣民健康安全，並「繼續努力、繼續防疫、絕不掉以輕心」，也感謝很多篩檢站的熱血青年及當地志工對第一線防疫同仁的打氣；病毒無情，人間有愛，再次感謝濨濟人長期對縣政的推動及公益支持，大家一起團結抗疫，儘早恢復正常生活。

慈濟基金會鑑於新冠肺炎疫情未見趨緩，防疫工作不容掉以輕心，縣府持續投入人力進行防疫勤務，第一線防疫同仁不分日夜執行防疫工作，也暴露在病毒威脅之下，防疫物資需求大幅提升，此次捐贈物資將分別提供警察局、消防局、衛生局、民政等單位第一線防疫人員使用，讓防疫人員防護再升級。

(工商 )