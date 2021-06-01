傳統菜市場人潮聚集，成為防疫破口，許多縣市採取分流措施；南投縣政府已通函各鄉鎮市，落實實名制、避免群聚並保持距離，如果疫情擴大時，建議比照其他縣市依身分證字號單、雙數上市場，並請民眾一次購足。

南投縣的傳統菜市場，多數位於大馬路上沿街擺攤，巷弄四通八達，要執行管制有實際上的困難；南投縣副縣長陳正昇指出，上菜市場購買民生物資是民眾的生活習慣，分流管制不容易，主要還是靠民眾自律。

南投縣建設處長李正偉指出，目前公有零售市場依身分證字號，進行強制分流管制者，多屬直轄市如台中市、高雄市，省轄市如嘉義市，市政府就是公有零售市場的主管機關。

南投縣建設處是公有零售市場法令主管機關，但鄉鎮市公所才是實際主管機關，負責公有零售市場自治組織成立與監督等。

李正偉表示，因各鄉鎮市的市場管理方式、區位不同，請各鄉鎮市市場管理員，或市場自治組織委員會，能做好市場人流管控及總量管制，並應加強宣導民眾一次買足、減少採購次數。

請各鄉鎮市針對主管的公有零售市場，在市場出入口和各攤位，落實實聯制，並確實量測體溫，每一攤位群聚人數要控制，人和人之間保持社交距離，遵守防疫規定。

李正偉表示，如果疫情持續蔓延時，建議各鄉鎮市公所，應比照台中市、高雄市或嘉義市，要求民眾依身分證尾數「單號、雙號」，分流上市場採買，避免群聚以降低染疫風險。

(中時 )