南投縣連續兩天零確診，讓民眾稍微鬆口氣；環保局落實防疫消毒，結合13鄉鎮市清潔隊，持續在全縣進行校園、市場等公共區域及住宅社區周邊消毒作業，並且加強確診個案足跡、聚落及巷弄清潔消毒。

環保局強調，持續防疫消毒不僅讓居民安心，也能發揮遏阻病毒擴散的最佳效果，民眾配合戴口罩、勤洗手、非必要不出門、保持社交距離且避免群聚活動，更是保護自己也保護他人的上策。

環保局指出，感謝各鄉鎮市清潔隊及工作人員，即使在下雨天，仍趁著雨勢暫歇空檔，加強重點區域噴藥消毒；而且民眾防疫有共識，在縣府與鄉鎮公所合力消毒防疫之際，獲得許多民間企業或個人，贊助漂白水等消毒藥劑，甚至主動加入噴藥消毒行列。

除了草屯、埔里等重點防疫熱區，分批持續清潔消毒，其他鄉鎮市也都排定時程，由里長帶領清潔隊人員在大街小巷、挨家挨戶噴灑漂白水消毒。

埔里鎮鐵山里長林秀惠說，現在大家「聞疫色變」，稍有風吹草動都會讓人緊張不已，非常感謝縣府及埔里鎮公所重視里民的心聲，出動消毒專車，街道、巷弄包括超商、派出所都徹底清潔消毒，讓里民安心。

埔里鎮公所表示，3日將再次進行全鎮大消毒，比照日前的規模，動員熱心的農友駕駛自走式噴霧車，深入全鎮各聚落大街小巷全面消毒；鎮內公園等公共區域，都拉起警戒繩禁止民眾聚集；此外，埔里鎮公所前也設有漂白水免費補充站，提供民眾自行取用。

(中時 )