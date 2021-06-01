昨日美股因美國陣亡將士紀念日 (Memorial Day)，休市一天。今日台股走區間震盪格局，大盤在17060-17184之間狹幅震盪。台積電盤中漲勢收斂至平盤，聯發科開高走低，一度攻抵1015元，因上檔壓力沉重，股價翻黑並跌逾 1%；聯電、國巨同步震盪走低，股王矽力重摔逾 7%；不過，大立光、鴻海、日月光投控、華碩、瑞昱等仍維持上漲。

IC 設計族群買氣持續強勁，敦泰、通嘉、太欣等攻上漲停板。比特幣價格跌深反彈，動了比特幣概念股撼訊、承啟、動力-KY、微星、技嘉等的漲勢。指數上漲 93.95 點，收在 17162.38 點，成交值 4621.74 億元。三大法人億買超43.78元，其中，外資持續加碼 21.67 億元；投信轉買超7.32 億元；自營商同步買超14.77億元。。

中國大陸宣布實施一對夫妻可生育三胎政策，受利多消息激勵，包括麗嬰房、淘帝 - KY及東凌 - KY，均吸引買盤進駐，攻上漲停價位。

今日最強的族群是航運類股，其中長榮、陽明、萬海亮燈漲停。因航運迎接旺季，國際運價創高後，尚有上漲行情可期，長榮、陽明在第2季每股稅後純益可皆可超過8元，下半年旺季比上半年還好，推動全年EPS進一步提升到28～29元，目標價因應分別上修到130元、140元。

航運類股，因國際航運報價創高，且法人調高長榮、陽明、萬海的目標價，後市持續看好。鋼鐵類股，雖然美國六兆基礎建設的加持，但近期可能漲多拉回，做整理。電子類股，今天較強勢的是IC設計族群，可視跌深反彈，不宜追高。

台股這波從低點15159 點已反彈約2000 點，大盤季線已開始上揚，後續有利於多方，明天持續看漲，「選股」是致勝的關鍵。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)