因應新型冠狀病毒COVID-19持續升溫，篩檢需求遽增，昌益事業群贈送造價近400萬元的「負壓防疫組合屋」給新竹馬偕，除有效提升篩檢量能外，並減少一線醫護團隊因穿著多層防護衣，在執行篩檢時因炎熱天氣所造成的悶熱不適，也讓民眾有更好的就醫環境，亦能達到分艙分流之效益。

昌益事業群贈送造價近400萬元的「負壓防疫組合屋」給新竹馬偕，減少一線醫護團隊因穿著多層防護衣，在執行篩檢時因炎熱天氣所造成的悶熱不適，也讓民眾有更好的就醫環境，亦能達到分艙分流之效益。(戴志揚翻攝)

昌益事業群贈送造價近400萬元的「負壓防疫組合屋」給新竹馬偕。(戴志揚翻攝)

該篩檢組合屋位於新竹馬偕急診室外面空曠通風處，兩間組合屋各設多個空間，分別為民眾等待區、負壓採檢區及醫護人員作業區，此外並設有一間負壓實驗室，作為快篩檢驗使用，有效讓採檢人員和民眾零接觸，避免交叉感染之風險，此外，為了更有效率完成篩檢，在組合屋裡面，即可完成批價掛號、檢傷、採檢等步驟，且採檢區域為負壓設計，設有特殊抽風裝備，使得採檢過程更加安全。

新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆表示，感謝昌益事業群情義相挺，主動替新竹馬偕搭建負壓防疫組合屋來取代現有的帳篷，臨時性帳篷對於病毒的隔絕效果有限，現在改為組合屋，不僅可以使相關採檢醫護作業環境更安全和舒適，配置的負壓空間讓來採檢的民眾分艙分流保護就醫民眾，並在其負壓實驗室內即可完成抗原快篩增加效率，提升感染管控規格，保護醫病雙方及提高就醫品質。

昌益事業群表示，天氣日趨炎熱，採檢人員在悶熱的帳篷裡面工作著實辛苦，希望這次搭建的負壓防疫組合屋，讓醫護人員能在安全環境下，於院外完成篩檢作業，守護醫院的第一道防線，也能提供民眾更優質的就醫環境，昌益文教基金會很榮幸為防疫工作盡一點棉薄之力，盼能共同努力一起抗疫，儘早度過艱困疫期，讓市民早日回歸正常生活。

(中時新聞網)