大陸近期興起一股「躺平」熱潮，這種以降低生活欲望與消費需求來對抗過度競爭與分配不均的理念，受到大批在城市中掙扎求生青年人的認同，並在網上形成大量討論群體。此一風潮受到關注的同時，也在網路及輿論上引起極大爭議，大陸官方媒體尤其批評「躺平族」心態「可恥」，甚至有些社交網站直接封殺了討論群組，引起網民的強烈反彈。

《多維新聞》報導說，大陸社會競爭日益激烈，加上「996」（每天早上9時工作到晚上9時，一週工作6日）等工作模式日益風行，百度網站「貼吧」日前一篇「躺平」帖文受到關注，掀起一波「不奮鬥、不加班、不消費」的「躺平潮」，不少青年都成為追隨者。

此一議題受關注的程度令許多人都十分意外，有些分析認為，這種觀念受到青年歡迎，其實是面對過度競爭且難以尋求對等回報的狀況下，對公平正義產生無力感，以及社會改革失望而引起的沉默反抗。

不過，大陸官媒新華社、《南方日報》皆公開批評「躺平可恥」，指出這種降低勞動、不事生產的做法，對個人和國家發展都不利。隨後社交網站《豆瓣網》多個「躺平」相關討論組，自5月30日起被悉數關閉。甚至有不少網民表示，自己因為在帖文中提到躺平，就遭豆瓣禁言、封號，抱屈「躺平又沒傷天害理」。

報導指出，雖然官方傳媒極力批判這種現象，但網民並不買帳，連日來的討論熱度居高不下。有網民甚至在《知乎》網站發文直斥「這些話哄哄中學生就得了，就別拿來繼續洗腦年輕人了」。富商俞敏洪與一些網路名人出面聲討「躺平」，也遭到網民圍攻，甚至登上微博熱搜榜。

可能因為討論太過激烈，且與官方意見背道而馳，有些網路平台開始限制相關言論。網民在5月30日發現，《豆瓣網》的多個「躺平小組」被封鎖，相關帖文也陸續被刪除。及至31日晚間，有許多網民甚至發現，「躺平」已被豆瓣設定為敏感詞。

網民熱議《豆瓣網》剷除多個「躺平小組」時表示：「喪言喪語也都是罵自己，又沒有妄議國事，真！委屈！」、「只能說躺平真的有戳到某些人的痛處……畫個餅，打打雞血，灌灌雞湯就能割到韭菜的時光，已經一去不復返了。我不能站著，也不想跪著，現在連躺著都要被說，那你到底要讓我怎麼樣嘛？」

另有網民反諷稱：「禁止躺平，趕緊給我扶起來！」、「躺平又有甚麼錯呢？難道資本家睡著的時候不躺平嗎？原來你們都是站著睡的？」

不過，最大的社交平台微博仍有不少有關「躺平」話題的標籤，當中有不少網民支持「躺平」，而百度貼吧的「躺平吧」6月1日亦有新帖文；《知乎》相關問題下方，有許多支持「躺平」的回答。因此，豆瓣針對「躺平」進行言論控管的做法，也遭網民批評「太過保守」。

(中時新聞網)