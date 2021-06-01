有自稱為護理師的學姊卻在臉書「靠北護理師」留言說，新聞不會告訴你們的事，一人神經、韌帶被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，現在不只防病毒還要防病人。（摘自臉書）

新北市雙和醫院3名護理師遭確診男子持水果刀瘋砍，其中一名護理師傳出手部「韌帶、神經都被砍斷」，傷勢嚴重，今天又有知情人士進一步透露，護理師是右手4條韌帶2條神經被砍斷，不但會有一段時間無法工作，之後復健也可預期會很辛苦。

62歲洪姓男子28日被衛生局通知確診新冠肺炎，入住雙和醫院11樓負壓病房，31日上午7時許突然情緒失控怒喊：「不願意被隔離！」，接著拿出入住時即攜帶的水果刀，揮舞並砍傷3名護理師。

中和警分局錦和派出所獲報，出動6名警員穿著隔離衣趕往，喝令洪放下水果刀並上銬逮捕，23歲施姓護理師腹部穿刺傷、25歲陳姓護理師胸部及右手刀傷、27歲蔡姓護理師肚皮刀傷，以施姓護理師傷勢較重需開刀治療，所幸均無生命危險。

有自稱為護理師的學姊卻在臉書「靠北護理師」留言說，新聞不會告訴你們的事，一人神經、韌帶被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，現在不只防病毒還要防病人。

學姊心疼留言說，才剛畢業工作沒幾年20多歲，「右手就這樣被一個垃圾毀了！」學妹辛苦了。

雙和醫院則回應，有2名護理師傷勢較為嚴重，由於涉及護理師個人隱私，不方便多做表示，目前手術開刀狀況良好，感謝各界關心。

不過據ETtoday報導，有知情人士透露，傷勢最嚴重的護理師，是慣用手右手的「4條韌帶2條神經」被砍斷，傷勢嚴重，勢必一段時間無法工作，而未來的復健也可預期會相當辛苦。

護理師遭砍.受辱 她揭醫療量不足 怒轟中央：厚顏無恥.每天說謊！

(中時新聞網)