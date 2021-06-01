台北慈濟醫院身心科醫師會診。（台北慈濟醫院提供）

本土疫情嚴峻，前線醫護蠟燭多頭燒！一名男性確診者上月22日前往台北慈濟醫院急診篩檢，男子血氧濃度為87偏低、肺部X光片雙側已有浸潤情形，隔天入住ICU加護病房插管治療，豈料，上月30日轉往專責病房時卻出現混亂行為、意識障礙及失憶等急性精神症狀，脫光全身衣物奔出病房，自己竟渾然不知，醫護人員連忙上前保護管束安撫其情緒。

台北慈濟醫院急重症管理中心主任吳燿光指出，該名患者拔管後，28日由專責病房照護，竟在30日下午1時許，自行推著點滴脫光衣物奔出病房，正巧被穿著防水隔離衣的護理師發現，趕緊將他安置回房後，於31日中午再度會診身心醫學科醫師。

急性精神混亂是加護病房常出現的症狀，俗稱加護病房症候群（ICU syndrome），指加護病房封閉式環境及身體的併發症，所產生的心理及行為改變。

新冠肺炎造成急性肺部病變及身體的損傷，對患者身心所產生的影響，引起譫妄症狀及記憶缺損等心理方面的疾病。台北慈濟醫院身心醫學科主任陳益乾表示，所謂譫妄症是因為身體疾病或某些合併藥物，引起大腦功能急速失調、導致混亂狀態，患者的病程常時好時壞。

臨床上，ICU症候群比例並不低，特別是疫情期間，病人於隔離情況下使症狀加劇。陳益乾主任說明，治療此類病人除了開立藥物外，也會教導患者記錄目前所在的空間與時間，協助其認知重建；其次家屬關懷也相當重要，保持電話連繫使患者安心，才能盡速恢復正常。

吳燿光表示，類似該名男子症狀之患者，在專責病房裡就有好幾位，並包含多名精神疾病患者，疫情緊繃之際，台北慈濟醫院仍用心跨團隊照護診療，後續也將由身心科追蹤病人情況。

台北慈濟醫院表示，新冠疫情期間，台北慈濟醫院前線醫護照顧許多染疫患者，面對長時間、且忙碌之工作，同時也得處理各式突發狀況，悉心照料每位患者的身心，著實令人敬佩。

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(中時 )