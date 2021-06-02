新冠肺炎肆虐全球一年多，台灣疫情近期也突然爆發，至今已累積超過7千例本土確診，造成百位民眾不幸過世。2021年6月適逢5年一度的「甲午月」，回顧過去歷史，每逢甲午似乎都會發生災害或時代轉變，除了著名的甲午戰爭，還有復興航空馬公空難、高雄氣爆等事件，面對疫情接下來可能的發展，心靈八字老師蔣昀蓁以流月運勢解析，「這次的疫情要解套有前提」。

蔣昀蓁表示，在八字命理學中，甲的五行能量是木，午的五行能量是火，而木會助長火，所以她研判，只要政府有給出明確的目標，在宣達方針之後，疫苗也許會在甲午月大量的進來，讓整體的疫情問題得以緩和，但相反的，如果沒有一個策略規劃，那確診人數增加幅度可能再度回升，甚至進入四級警戒狀態。

心靈八字老師 蔣昀蓁

除此之外，蔣昀蓁也提醒，甲午月火氣會特別旺，大家要小心用火、瓦斯安全。由於火也代表著溫度，人們的情緒感知會較為敏感，要注意不要讓別人的行為影響到自己的情緒，也要控制好自己的情緒不要波及其他人。

蔣昀蓁接著表示，甲午月有桃花月的別稱，將發生很多人與人之間的連結以及碰撞，可望遇見佳人擦出愛情火花，不過若是情侶可能會出現吵架或是有點爭執的情況，所以這個月也將成為考驗雙方感情的一個重要時刻。

六月逢甲午！歷年災禍不斷 命理師示警：疫情要解有前提

(中時新聞網)