金管會今（1）日召開「銀行業防疫措施事宜」視訊會議，針對銀行反應因分行行員因整批居家隔離，導致人力調派出現困難，經研議後決議將發函說明，若同一分行逾半數行員需居家隔離、導致人力調度困難，允許銀行可先暫停該分行營業，再函報金管會備查。

銀行局主秘童政彰強調，金管會對銀行防疫措施是隨疫情狀況作滾動式檢討，希望在行員安全及客戶需求之間取得最大平衡。同時，也再次呼籲民眾儘量多利用自動化設備及網路銀行等線上服務，必要時才臨櫃辦理業務。

金管會主委黃天牧在會中強調，銀行員工的健康安全，以及民眾、企業對金融服務的需求均深受重視，相關措施規畫均儘量兼顧兩者平衡，並考量銀行服務在經濟體系中的重要性，包括先前已宣布的彈性調整每日營業時間及範圍、減少面對面替代性處理方案等。

因應疫情狀況，金管會針對金檢調整3措施。首先，檢查計畫改採非現場檢查方式，聚焦重要業務及營運持續管理，並考量金融機構營運及人力調度情形，酌予調降檢查家數、增加檢查人天數，以減輕金融機構負擔。

其次，金檢缺失改善情形的函報期限將可申請展延，原則上不超過1個月，單一申報窗口除了特定報表外，其餘報表申報截止日均展延5日。最後，稽核單位可於年度內調整查核次序或期程，對國內營業單位的查核則在兼顧內控內稽功能及稽核人員安全下自行衡酌。

同時，意見交流時有銀行提出因分行行員整批居家隔離，導致人力調派出現困難。金管會表示，經研議後將發函說明，若同一分行有逾半數行員居家隔離、致有人力調度困難之虞，將可經內部一定程序授權後，暫停該分行營業。

不過，金管會指出，銀行需提具分行暫停營業原因、具體時程規畫、客戶權益保障等措施，函報金管會備查。銀行亦須將暫停營業的配套措施，在營業場所及網站上公告，俾利客戶知悉、避免白跑一趟。

(時報資訊)