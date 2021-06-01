櫃檯買賣中心公布本國上櫃公司109年度財務報告之員工薪酬統計資訊，並將於6月底前彙總揭露本國上櫃公司109年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」。

櫃買中心表示，員工是企業之資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工之向心力，亦是企業社會責任之具體實踐，有助於確保企業永續發展。

今年6月1日於公開資訊觀測站「公司治理專區」之「企業社會責任相關資訊/員工福利及薪酬統計相關資訊/財務報告附註揭露之員工福利(薪資)資訊」項下，彙總揭示本國上櫃公司申報之109年度財務報告員工薪酬資訊；投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。

櫃買中心指出，公開資訊觀測站另將於6月底前彙總揭露本國上櫃公司109年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。

(時報資訊)