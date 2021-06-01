台驊投控(2636)股價今天再飆漲停，也是連續第五根漲停，驚人漲勢也觸及公佈注意交易資訊標準，自結4月單月每股稅後盈餘高達2.98元，達到第1季獲利的8成水準，甚至超越萬海(2615)4月單月ESP 2.75元，由於第2季本業、業外收益豐厚，讓第2季獲利充滿想像空間。

台驊自結4月稅後淨利為3.72億元，年達538.97％，每股稅後盈餘2.98元，如果加計第1季，前4月稅後淨利7.7億元，每股盈餘6.14元。

由於缺櫃、缺船、塞港等多重因素影響，導致海運價格去年下半年一路飆高，接下來進入載運旺季，再上美國、歐洲疫情後陸續解封，運價愈小不易，對貨攬業發展正向。

台驊也看好這波航運景氣，積極加碼陽明(2609)、長榮(2603)股票，第1季長榮及陽明放在損益表的張數約5500張，台驊董事長顏益財上周才表示，對於航運股票「一張不賣、奇蹟自來、反向加碼、源源不絕」，在這波回檔中再次加碼，讓台驊帳上股票評價收益一路攀升，4月每股獲利將近3元，業外收益占有相大的比重。而今天長榮、陽明及萬海都衝上漲停，持續創下歷史新高，也讓台驊業外收益更加豐厚。

(時報資訊)