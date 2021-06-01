挺著7個月身孕的王乙菡親手製作60個兒童防護面罩，分別贈送給台東基督教、馬偕醫院。（台東基督教醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情持續延燒，台東基督教醫院連日接得不少民眾關懷，以美食、飲品等慰勞第一線醫護人員；懷著7個月大身孕的王乙菡，深知家長們為嬰幼兒戴不住口罩而煩惱，決定自己動手自製60個兒童防護面罩送給東基、馬偕，東基產兒科病房護理長賴玉菁表示非常感謝她的愛心，可讓有需要到醫院預防注射或就醫的小朋友，多一層防護。

挺著7個月身孕的王乙菡參考成人版防護面罩的做法，買來投影片、海綿、伸縮帶，先幫家中兒女量身試做，她細心考量小孩的生長速度快，特地在伸縮帶上縫製鈕扣，以滿足不同的頭圍；而為了減少剪裁海綿邊緣對皮膚細嫩孩子帶來的不適感，更貼心地以不織布包裹海綿，完成後便請家中兒女試戴，反應良好，因此想讓更多家長受惠，一口氣多做了60個防護面罩，從嬰幼兒、兒童都能適用。

王乙菡表示，在疫情嚴峻時刻，大人小孩出門都要戴口罩，自己育有2名小孩，腹中的胎兒即將於9月誕生，她深知不少家長們為嬰幼兒戴不住口罩而煩惱，看到嘉義基督教醫院創新育成中心設計嬰幼兒防護面罩，覺得相當實用，但在台東買不到嬰幼兒專屬的防護面罩，因此決定自己動手做。

東基產兒科病房護理長賴玉菁表示，感謝王乙菡親手自製的兒童防護面罩，可讓需要到醫院預防注射或就醫的小朋友，多一層防護，會將她的善心轉送有需要的新生兒家長。

據了解，台東有接生服務的醫院只有基督教醫院和馬偕醫院，王乙菡已贈送30個至東基，將於至東馬婦產科產檢時，再順道將另30個送到東馬，方便孩童到醫療院所打預防針時使用。

(中時 )