新冠肺炎疫情嚴峻，環境消毒成為保障健康的方式之一，有民眾反映市府針對COVID-19確診者足跡進行消毒，擔憂消毒劑影響毛孩健康。對此，台中市獸醫師公會理事長劉彥杰強調，消毒藥劑均依照比例稀釋使用，不影響毛孩健康；若民眾仍不放心，市府已建立「環保局消毒地圖」，每日將預先公布隔日消毒地點及時段，民眾可避免前往。

台中市政府在1日下午召開流行疫情指揮中心線上記者會中針對許多民眾關心，因近日疫情嚴峻環保局在各公共場域進行清消，憂心自家毛小孩健康會受到影響，市府也特別請來台中市獸醫師公會理事長劉彥杰列席說明，而環保局也將自即日起於網路公布所有清消場域資訊讓市民朋友參考避開。

市長盧秀燕表示，台中市登記在案的家犬、家貓合計約25.4萬隻，其中家犬約18.7萬隻、家貓約6.7萬隻，佔台中市總戶數的4分之1，雖使用消毒劑對毛小孩健康不會有危害，但部分民眾擔心毛小孩較敏感，因此即日起於網路公布所有清消場域，資訊公開透明，讓市民朋友參考避開，也請大家告訴大家，傳遞正確資訊。

劉彥杰強調，市府所選用的消毒藥劑，均依照正確比例稀釋及使用，對毛小孩不會造成影響，請民眾放心。他也分享「友善動物 毛孩也得防疫」外出返家3原則，包含保持社交距離、繫牽繩並看緊毛孩、返家清潔毛孩與勤洗手，兼顧人類與毛孩健康安全。

另，環保局長陳宏益表示，防疫消毒大隊主動針對交通場站如：台中火車站、高鐵台中站、朝馬轉運站、機場，以及大型營業場所如：好市多、家樂福、新光三越、大遠百、中友等百貨業或量販店，還有人潮聚集民生熱點如：一中商圈、傳統市場、觀光景點等人潮聚集場域執行戶外公共環境消毒，消毒藥劑為稀釋過的漂白水，對人體或寵物不會造成傷害。

他也呼籲在這防疫關鍵時刻，最好的防疫方法就是減少外出，跟寵物一起宅在家，常洗手、勤消毒，不僅保護自己也保護寵物。

市府也提醒，若COVID-19確診個案家中飼養的犬、貓出現健康異常情形，將比照居家隔離者標準，寵物不外出，並可聯繫獸醫師透過視訊或通訊軟體等方式尋求協助，維護犬貓健康。

(中時 )