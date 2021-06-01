為建立學校預防性侵害、性騷擾制度，大陸教育部1日頒布《未成年人學校保護規定》，要求學校對未成年學生開展青春期教育、性教育。此外，並對學校教職員工劃定禁談戀愛禁性關係等6條紅線，嚴禁跨越越雷池一步。

剛好，大陸教育當局在新規公布前一天，於5月31日在最高人民檢察院入職查詢專項發現，江蘇溧陽某幼稚園的臨聘蔣姓女老師，曾因強迫賣淫罪入獄5年，校方旋即加以解聘，為新《規定》「祭旗」。

大陸教育部政策法規司副司長王大泉說明，《規定》系統整合了預防性侵害、性騷擾的現有制度，進一步明確和強調。

新《規定》首先為教職工和校內人員劃定紅線，明確禁止6項行為是：禁止與學生發生戀愛關係、性關係；禁止撫摸、故意觸碰學生身體特定部位等猥褻行為；禁止對學生作出調戲、挑逗或者具有性暗示的言行；禁止向學生展示傳播包含色情、淫穢內容的資訊、書刊、影片、音像、圖片或者其他淫穢物品；禁止持有包含淫穢、色情內容的視聽、圖文資料；禁止其他構成性騷擾、性侵害的違法犯罪行為。

王大泉說，《規定》進一步明確強調之處還有：首先是加強教育。除了對教職工進行未成年人保護的專項培訓外，還要求學校對學生開展青春期教育、性教育，提高學生們防範性侵害、性騷擾的自我意識和保護能力。

其次，是完善制度。要求學校建立健全教職工與學生的交往行為準則，學生宿舍安全管理規定，視頻監控管理規定等制度，建立系統的預防報告、處置性侵害、性騷擾的工作機制。

再者，是建立及時發現制度。《規定》要求學校要建立報告制度，首問負責制度，權益保護機制，如有學生受到傷害，應當及時便捷地進行報告，讓家長、教育部門和學校知曉。

最後，是嚴肅處理。《規定》進一步明確了處理規則，對實施性騷擾、性侵害的教職工要嚴肅處理，要依法予以開除或者解聘。有教師資格者，主管部門還要撤銷其教師資格，納入從業禁止名單，終身不得進入教育領域。違法犯罪的要移送有關部門依法追究責任。

(中時 )