據網易財經報導，在中信證券2021資本市場論壇上，大陸中信證券總經理楊明輝預測，「在未來十年，我們將有幸見證中國更多全球第一」，包含中國將繼續是全球經濟增長第一大引擎、正在向全球第一大服務消費國而努力。更具標誌性的是，預計中國將在2028年前後超越美國，成為全球第一大經濟體。

楊明輝表示，中國正在重構創新版圖、重塑經濟結構。具體到資本市場層面，他預測在2026年時，A股上市公司總數將達到6000家以上，屆時新上市公司中，以資訊技術、醫療健康、新能源等行業占比超過60％。

同時上市公司優勝劣汰也將加速，A股每年退市數量將從目前不足50家提升至200家左右。機構投資者持有自由流通的市值占比，將由22％提升至31％；直接融資比重，也會從目前近20％提升至28％。

中信證券指出，整體新興市場穩定性較高，觀察MSCI新興市場指數中，大陸與台灣、南韓股市的權重合計占比達66％，除了人民幣資產預計將受益於大陸穩健增長外，半導體行業的高景氣也將利好台灣與南韓股市。

(旺報 )