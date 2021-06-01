成立逾25年的尖點科技，致力於印刷電路板（PCB）精密微型鑽針之研發與製造，以自有品牌行銷全球，為全球排名頂尖的鑽針製造公司，以多樣化的產品組合與服務滿足客戶需求。目前尖點全球員工人數約1700人，營運據點遍布台灣、中國、韓國、日本以及東南亞，共計23家海內外子公司。

過去1年多以來，全球受新冠肺炎疫情影響造成經濟波動，但尖點營運不受影響，原5月中下旬計劃參與多校的校園徵才，來網羅人才，無奈疫情升溫，台成清陽明交大等多校實體校徵相繼取消，企業也多採分流或居家辦公，降低接觸風險。

尖點科技搶才不因疫情受阻，在1111人力銀行持續開缺徵才，並主打「在家面試」，要徵工程師、儲備主管、會計管理師、技術員等專業人才，同時也向新鮮人招手，因此，應業畢業生或欲轉職的求職者，防疫在家動動手指，記得對著鏡頭勤練面試，就有機會拿到心儀的Offer。

此外，疫情下逆勢成長的騰飛資訊，今年不僅邁入新里程，更啟動全新技術辦公室，大舉徵才，主攻數位軟體開發服務，此刻疫情衝擊，遠距當道，騰飛人才需求大增，需求人才如：UIUX Designer 設計師、iOS/Android Engineer 軟體開發工程師、Project manager 專案經理等近20個職缺，連HR部門都要擴編，且皆標榜防疫在家工作，誠摯歡迎相關領域人才加入。

(中時新聞網)