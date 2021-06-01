台灣的三級警戒延長到6月中，民眾選擇宅在家，重創餐飲旅宿生機，星級飯店經營策略也跟著急轉彎，從力推國旅市場快速轉型，重整營運模式，以旗下餐廳多樣的選擇當後援，鎖定不想天天吃家裡的族群，推出多變的便當菜色。

其中，台北六福萬怡酒店就提供五星美食外帶外送服務，將館內多間餐廳的熱門招牌料理轉換成在家也能享用的料理，合推共29道中西式美味，最低只要150元起，另針對上班族需求，推出19種口味的便當，囊括經典中式及異國風味，讓宅在家的上班族也有營養均衡的美味可以選擇。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒，配合上班族在家工作，飯店轉型求生，調整相關人員的工作型態與班務，為協助企業透過不同遠端工具來確認員工班表與工作流程，1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，除了提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合、遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)