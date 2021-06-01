櫃買中心1日表示，110年6月1日於公開資訊觀測站「公司治理專區」之「企業社會責任相關資訊/員工福利及薪酬統計相關資訊/財務報告附註揭露之員工福利（薪資）資訊」項下，彙總揭示本國上櫃公司申報之109年度財務報告員工薪酬資訊，查詢路徑：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb14。投資大眾可依證券代號、產業類別、或依平均薪資費用高低等不同排序功能進行查詢。

根據資料顯示，上櫃公司109年平均員工薪資費用，前三名崑鼎390.5萬元、原相327.8萬元、昇佳電子319.4萬元，前十五大還有信驊、群聯、亞電、智擎、晶焱、逸達、力旺、崇越電、宏觀、熱映、新潤、亞泰等，其中11家電子公司居大宗。

櫃買中心指出，員工是企業之資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工之向心力，亦是企業社會責任之具體實踐，有助於確保企業永續發展。公開資訊觀測站另將於6月底前彙總揭露本國上櫃公司109年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性說明。

(工商 )