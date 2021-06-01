雖說人與人的相處，顏值並非首要條件，不過不少人的好感卻是從對方的高顏值開始，對此，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座是行走的桃花製造機，人氣銳不可擋。

天秤座：

天秤座的人顏值很高，加上個性親和，能大幅度的縮短人與人之間的距離感，尤其是他們不擅於直接拒絕別人，常常給追求者帶來希望，因此桃花自然旺上加旺。只是天秤座並非為了享受異性的追捧，才在顏值上下功夫，而是他們對自身的要求相當高，不允許自己出糗，只想將自己完美無瑕的一面展現在大眾面前。

雙魚座：

雙魚座的人是典型的浪漫主義者，喜歡將自己塑造成公主或是王子的形象，經常散發出一股單純無辜的氣息，讓人想要一直貼身照料著他們，這也是雙魚座桃花爆棚的原因，無關年紀大小，即便年紀漸長也依舊有人追。

雙子座：

有些人顏值高，但氣勢太強，讓人難以接近，但是雙子座不僅顏值高，人緣也相當好，相處時間一久，大家就會發現他們內在也很討喜，只不過有些時候，雙子座只是想和大家以朋友的身分相處，未必知道別人對自己的感情另有所圖。

獅子座：

雙子座的人多數外表出眾，即便讓人覺得有些距離感，但因為自身光芒耀眼，追求者依舊源源不斷，即便自己沒有動心，獅子座的人也不會以殘酷的方式傷及對方自尊，因此收穫一票追求者自願跟隨在他們左右。

(中時新聞網)