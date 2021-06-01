台新金控總算抱得保德信人壽歸，台新金今天表示，回想於2005年投資彰銀並取得經營權，卻於2014年12月8日喪失彰銀經營權且迄今爭議未決，期間台新金控亦錯失許多拓展其他業務版圖之機會，讓我們必須重新思考未來之發展策略。

台新金控為了更長遠之營運佈局及最佳化之資金運用，經與金管會多次溝通後，決定配合將所持有之彰銀股份全數交付台灣銀行保管，且規劃於六年內以適當方案、適時處分彰銀持股。台新金控亦向金管會承諾：於開始出售彰銀持股之後，不再對彰銀行使股利受配權以外之權利，包括對彰銀董事人選不予提名或推薦等。

台新金表示，特別感謝金管會於審理過程中所給予的專業建議與指導、以及所付出之心力。台新金控於納入保德信人壽之後，將秉持永續經營之初心，努力規劃經營保險業務，提供社會大眾更多元化的金融商品與優質服務，以實現金管會的期待。

台新金為迎娶保德信人壽，歷經多次溝通說明，已獲發金管會有條件核准函，並於今(1)日召開臨時董事會決議通過該函所要求之條件，俟報送金管會認可及交割程序完成後，保德信人壽將正式加入台新大家庭，屆時台新金控將擁有銀行、證券、保險等核心子公司，建構完整的金控版圖。

台新金控強調，保德信人壽是一家優質的保險公司，在臺深耕超過30年，更是唯一榮獲金管會十度認可的模範壽險公司，也是台新銀行一直以來的合作夥伴。美國保德信因全球佈局考量，故而於2020年公開標售台灣保德信人壽，台新金控係在眾多投標者中脫穎而出，贏得收購股權機會。保德信人壽併入台新金控之後，將成為金控集團的第三具業務動力引擎，在與銀行、證券業務資源的整合下，其保戶之既有權利將獲得完整保障，更可享有金控各子公司所提供之創新且多元的金融商品服務。另者，保德信人壽的員工乃是公司最重要的資產，台新金控不只將全體員工留任，更熱烈歡迎他們加入金控大家庭一起攜手成長。

在綜合考量金管會對保德信人壽之核准條件、彰銀案多年的困擾、未來金控版圖之順利發展，台新金控決定處分投資僅22.5％的彰銀持股，以換取100％投資且屬保險業務之保德信人壽，實係重要之抉擇。台新金控也企盼藉著投資保德信人壽的難得契機再創新局。

(中時 )