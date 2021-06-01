針對近日有企業、宗教團體、地方政府或民間組織表達申請疫苗採購捐贈相關議題，基隆市長林右昌表示，他認為疫苗沒有顏色，但如果希望疫苗趕快進來，會不會不小心「反而去製造了貧富的對立？或是去製造了縣市間的差異？或是撕裂了社會的和諧？」而他的這番言論也在PTT引發網友熱議，許多網友看不下去，紛紛出言批評。

林右昌5月31日在臉書上發文指出，疫苗沒有顏色，疫苗是國民健康的公共財，在疫苗之前人人平等！生命是等價的，每個人施打疫苗的權利都是一樣的！不因貧富貴賤，也不因你是大企業員工還是路邊攤洗碗的，更不因你住在不同縣市而有所差別！

林右昌認為，有縣市長想要買疫苗給自己的縣市民眾施打，有企業想買疫苗給自己員工，或是買給會員施打，他相信大家都是出自善意、善心、善念。但是，他呼籲大家，靜下心來冷靜想想，這樣真的是對的嗎？這樣真的是好的嗎？因為中央疫苗不足，大家恐慌，大家急了，希望疫苗趕快進來！不過他想要提醒注意的是，如果這樣做，「我們會不會一不小心，反而去製造了貧富的對立？或是去製造了縣市間的差異？或是撕裂了社會的和諧」？

林右昌認為，如果民間力量可以幫忙政府協助取得疫苗，這是好事，也應該樂觀其成，當然更應該大家合作，一起來努力！他也覺得在這件事上，CDC不要讓大家誤會政府在刁難，要用人民聽得懂的話，好好的去說明與釋疑。疫苗沒有顏色，疫苗是國民健康公共財，大家都有施打的權利，這應該是平等的。

林右昌的言論也在PTT上引起熱烈討論，許多網友都無法接受他的言論，並忍不住開罵，「我怎看不懂這邏輯」、「這什麼智障邏輯」、「神邏輯喔，貧富對立哩」、「這在講什麼阿，邏輯初四了」、「照這邏輯也不能有自費藥跟醫材啊」、「邏輯錯亂」、「什麼邏輯」。

更有網友揶揄林右昌，「我本來以為林還算正常的，結果」、「汽車也禁賣了，遊民買不起，沒辦法安全」、「講什麼鬼阿，誰叫你中央要擺爛為了面子」、「看不懂耶，人家買疫苗是要捐出來又不是要自己」、「覺得他還是少說兩句會比較有票」、「講的好像現在就沒貧富不均一樣」、「繼續講幹話沒關係 下地獄吧」。

(中時新聞網)