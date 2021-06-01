高端疫苗遭人質疑有炒股之嫌，母公司基亞公司早在2019年底就爆出內部人員違反證券交易法涉犯內線交易。檢調表示，儘管高端疫苗的母公司基亞生物科技財務長歐朝銓等5人買股獲利百萬，但因沒有確切證據，證明重大消息時間點，因而對歐等人做出不起訴處分，但炒股手法卻伴隨處分書曝光，歐朝銓現已轉到高端疫苗擔任高級主管。

士林地檢署去年2月指揮調查局，搜索基亞公司總部，發現歐朝銓的妻子、親友等5人，事先得知2019年4月8日，基亞與日本上市公司共同開發的新藥OBP-301將公告授權給日本中外製藥，公司將分得上百億權利金，股價從每股57元大漲到88元。

歐等人在重大消息公告前1個月，購入數10張到75張不等，獲利數十萬到200多百萬，檢調認定是不法所得，但歐等人堅決否認有違反內線交易的規定，買賣股票都是自己研究，認為股票上漲的可能性非常高，因而買進，賣出則是擔心風險過大，提前減碼。

不過，檢察官從手機內LINE群組中，發現歐等人將基亞公司用「蘋果」作為代號，並稱「不要提相關數字」，在4月初時，歐的兒子友人同時也是營業員傳送訊息「吃下去的蘋果不要太早消化掉！」營業員更稱，曾多次當面詢問歐妻，基亞的股票可不可以買，但歐妻都回答可以觀察，含糊帶過不會正面回答。

而歐妻的胞妹，花了100多萬買進基亞股票，獲利47萬多元，她稱，買股前1周與姊夫歐朝銓、姊姊吃飯，聽到歐妻隨口問最近在忙什麼，歐回以「在忙日本的事情」，他就判斷，在基亞上班的姊夫，公司有機會跟日本合作，因而買進該股，賣股則是因為為了支付新屋的裝潢費用。

歐妻告訴胞妹，在家族聯絡的群組不要聊公司的事情，所以用「蘋果」代表基亞，「水蜜桃」代表高端疫苗，並稱「最近蘋果不要隨便動，等她通知」，而歐在群組說「3月是吃蘋果的好季節，回家分享健康資訊給你」，看到後，買賣股票都是有胞妹自己判斷，歐妻也說胞妹不會詢問基亞股價的事，歐也不會回答。

不起訴處分書指，歐等5人在重大訊息公告前，都是基於自己的推測而買賣，而櫃買中心已先向基亞公司調取歐等人買股資料，之後3個多月調查局進行搜索，並未取得足夠證據，今年1月底處分不起訴，全案2月經高檢署駁回再議。

(中時 )