身處科技產業發達的台灣，就讀理工科系的學子，由於工作機會眾多，給人「求職路途順遂」的印象，但在激烈競爭之下，也並非總是一帆風順，無論身在何種產業，知識與技能的累積，仍是錄取與否的關鍵。有位網友將早前至LINE Pay面試經驗，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，因這是她相當前期的面試，她事後檢視自己，認為要是晚1個月面試的話，應該會有更好的發揮。

這位網友透過朋友內推，獲得LINE Pay的面試機會。不過在正式面試之前，得先經過1次線上程式測驗，測驗總共有5題，除了第1題送分之外，她認為之後幾題都有LeetCode medium~hard的難度。幾天後，她順利進入下一階段，前往有3位面試官，總計3道關卡的現場面試。

第1關是code review，面試官會拿出線上程式測驗寫的code，詢問面試者是否還有更好的寫法，或請面試者說明當初這樣寫的原因。她發現相當有趣的是，在這個階段，可看見自己在所有面試者中的名次。第2關則是自我介紹，面試官會針對過往曾經執行的專案，詢問其中運用的技術程度，問題包括「哪個專案讓你覺得最有挑戰性」等。

第3關的技術交流，問「如果請你從無到有做1個系統，在技術面該如何進行」，她回答從邏輯流程、db欄位設計，到API設計，在這部分，她有感自己回答得不太順，面試官在事後也對她提出改善建議。且面對「是否碰過JAVA Spring，因公司的專案皆是使用這個framework，加上公司的工程師在各自領域都相當資深，若沒有相關經驗的話，進來的壓力可能會相對較大。」回顧這次面試，網友總結，在之後準備其他面試時，對於JAVA資料結構及JAVA Spring等，都有了更深入的認識，所以她覺得若再晚1個月面試LINE Pay的話，應能夠表現得更好。但也正是因為前期的準備工作不斷累積，才能造就她後期的offer。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，無論應徵何種職位，在準備面試的過程中，經驗的累積至關重要，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人心得分享，協助求職者快速掌握面試技巧，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)