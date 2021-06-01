隨著經濟數據各自好轉，加上美國聯準會(Fed)官員陸續在本周公開演講，根據先前聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德(James Bullard)受訪透露，認為在未來某個時機可能要開始討論貨幣政是否調整，這可能對於過去1年，多餘資金停留的高收益債(垃圾債)漲勢迎來轉折點。

據《金融時報》報導，EPFR Global數據顯示，過去6周投資人從垃圾債撤出的資金已經抵銷掉去年11月以來吸收的資金，顯示垃圾債對於投資人吸引大幅下降。Invesco高收益資產組合經理人Rhys Davies指出，圾垃債失血，代表市場開始對經濟前景有轉變看法，截至目前，投資垃圾債的投資人都採取較為樂觀的看法，認為通膨上升不會帶來嚴重衝擊，但就目前市況來看，的確開始讓人擔憂。

分析師指出，與其他債券資產相比，垃圾債較不受到通膨影響，物價上揚，通常會拉抬企業營收表現，並降低償債的成本，如果高通膨帶來高成長表現，高風險公司更容易存活，但市場近期卻對此轉變看法，認為這可能讓垃圾債長期漲勢告終。

Ice Data Services數據指出，5月垃圾債與美國公債殖利率利差持平，過去14個月以來只有2個月沒有收窄，僅在去年3月股災初期，垃圾債與美國公債殖利率利差一度飆至11%，但隨著美國聯準會(Fed)加大資金釋出力道，加上疫苗開始接種，投資人大舉進場買垃圾債，讓殖利率利差急速下殺。

今年5月，IHS Markit數據顯示，全球垃圾債規模高達550億美元遭到做空，逼近2008年金融危機以來新高紀錄。Janus Henderson投資組合經理人Tim Winstone指出，若市場認為利率可能上揚，做空規模只會更大。

IHS Markit數據也顯示，追蹤標普500指數的ETF「SPDR標普500指數ETF(美股代號：SPY)」目前規模來到3750億美元、為全球最大ETF，目前空單餘額已經來到2021年新高、達4.8%，對比年初的1.7%，翻了將近3倍。據外國財經媒體報導，Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli指出，雖然這不會打壞美股長期多頭走勢，但可能引發超過10%的修正。

(中時新聞網)