近期因為本土疫情嚴峻，不少店家都實施實名制，網路就瘋傳一位口罩正妹在填寫紙本實名制時，因為桌子過低，讓她只好彎腰，沒想到半球失守，辣洩渾圓美胸引起熱議，而現在本尊也現身回應了。

有網友曝光一張照片，寫下：「剛剛看到一個女生超正，跟在她後面進去7-11，現在名字跟電話都有了，謝謝實名制。」只見照片中的女子穿著牛仔外套，裡面則是搭配白色深V背心，一彎腰就辣露半球，惹火身材讓網友都暴動。

口罩正妹私照超火辣。(圖／翻攝自IG)

擁有高挑身材和傲人上圍。(圖／翻攝自IG)

而31日有一位女子轉傳照片後稱「那張戴口罩的女生是我」，並表示最近因為私訊爆量，還以為自己確診，讓她撒嬌羞喊：「你們不要偷偷捕獲我啦！害我以為政府要抓我隔離，嚇死寶寶」，她也希望疫情趕快控制住，還給大家平靜的生活。

而從女子的社群網站看來，她有在經營抖音和接合作業配，私服也相當火辣，擁有超兇身材的她，常分享美照和生活點滴，IG有近7千人追蹤。

其實，因為本土疫情還未趨緩，全台仍維持防疫三級警戒，不僅外出要全程配戴口罩，超商、賣場等公共場所也要求實名制才能進入，之前也有好心網友製作戴口罩的長輩圖來提醒大家，但卻因為圖中戴口罩正妹太兇，瞬間讓網友畫錯重點，正妹也被網友神出原來是南韓YouTuber正妹Velvet(벨벳)，YouTuber已有近50萬人訂閱。

(中時新聞網)