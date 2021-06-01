講到海外求職，除了歐美等國，臨近台灣的日本也是許多年輕人嚮往的國度之一。產業多元、文化相近、治安佳，加上近年日本積極招攬海外人才，因此吸引了不少各國菁英赴日工作。不過，不同於歐美語系，赴日第一個會遇到的語言問題，該如何解決？沒達日語N1程度難道就會成為拒絕往來戶？就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」透露其中的秘辛，N1證書不是絕對要件，如果有「這項能力」絕對有加分作用。

想到日本工作，網友指出可以透過台灣人才與日本企業的媒介平台。其各平台都有不同的特色，可別小看這些平台，有的還可能有像是Sony，Toyota之類的超猛職缺。記得在上面填寫好資料後，若符合對方條件，就有人資會先主動跟你確認，先行篩選、過濾，符合日本企業端需求的話才會進到下一關。

不可諱言，原PO透露，其實日本向外開徵海外人才，多數希望有業界工作經驗，一錄取就能上戰場。不過，菜鳥也別妄自菲薄，只要投對方向，有潛質的新血還是有機會的。

根據網友面談幾間日企的經驗發現，日本企業最愛問的問題，不乏是自我介紹、志願動機、來日理由、學生時代最投入的事情、被周圍的人怎麼形容、團隊合作經驗等。尤其，自我介紹和志願動機幾乎是必問，企業希望藉此了解求職者是怎樣的人。

除了上述問題陳述外，求職者要扣緊所學與職務的相關性，網友強烈建議任何科系的人，「記得把碩論或者大學專題整理成日文可表達的方式」，最好英文版也要準備1份。

若想赴日工作，具備N1、N2證書相當加分，但也絕非求職保證，在現實生活中，能否順暢表達與溝通仍是關鍵，如果無法實際應用，光有證書也是枉然。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，無論是出國留學，還是海外工作，語言是第一道門檻。然而，語言沒有速成法，須從基礎打起，將口語融入生活中，直到會聽能說好溝通。此外，前輩們的經驗值也是很值得參考的，而這些資訊都能在「面試經驗暨工作甘苦談」中找到，從眾多前輩們分享的經驗中，避踩地雷及減少失誤，亦可預習，順順利利奔向職涯之路。

(中時新聞網)