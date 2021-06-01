潭墘樂墘宮於今（1日）捐贈11台手推式噴藥機供雙和地區共11里使用。（中和區公所提供）

新冠肺炎疫情蔓延全球中和區疫情嚴峻，為阻斷病毒傳播鏈避免疫情擴散，強化里內環境噴藥及消毒工作就革外重要。潭墘樂墘宮於今（1日）捐贈11台手推式噴藥機供雙和地區共11里(含中和區安樂里、泰安里、安和里、安里平、安順里、中安里、宜安里及永和區潭安里、潭墘里、民治里、智光里），用於環境消毒、防疫等工作，為鄰里第一線防疫人員提供更充足的防疫物資設備。

潭墘樂墘宮主委呂芳齊表示，全台疫情嚴峻，尤以雙北地區確診者人數最多，加強鄰里的環境消毒工作刻不容緩。樂墘宮響應防疫物資捐贈落實宗教團體造福鄉里，期能為第一線防疫人員注入更多防疫設備量能共同守護市民健康。

中和區長賴俊達受贈時表示，區公所為防疫第一線積極落實各項防疫措施，嚴防疫情擴散，感謝樂墘宮拋磚引玉捐贈防疫設備為雙和地區挹助防疫量能，並再次呼籲防疫工作除了政府，也需要民間、社團及宗教團體一起來幫忙，透過公私協力及各級機關密切合作，成為防疫第一線的基石。

在此疫情嚴峻時期，中和區公所呼籲民眾務必落實自我管理，防疫期間避免不必要移動及群聚，外出全程戴口罩，保持自我防護泡泡距離，加強居家及鄰里環境消毒，減少染疫風險，同心齊力、正向抗疫，讓每個人都成為國家最嚴實的防疫壁壘。

(中時 )