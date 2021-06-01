「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出過去3-5天的降雨分布圖，飽受乾旱困擾的中部地區全都「紫爆」，大讚這場雨下得相當精準。(摘自台灣颱風論壇臉書)

「天氣風險Weatherrisk」也表示，這波滯留鋒面雨是「及時雨」的代表作。(摘自天氣風險臉書)

5月底姍姍來遲的首波梅雨暫時告一段落，幾天累積下來的降雨進帳可觀，對中部缺水區可說是大豐收。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出過去3-5天的降雨分布圖，飽受乾旱困擾的中部地區全都「紫爆」，大讚這場雨下得相當精準。「天氣風險Weatherrisk」也表示，這波滯留鋒面雨是「及時雨」的代表作。

梅雨助攻！5月28日起接近台灣的滯留鋒面至今（6月1日）告一段落，根據水利署截至下午4時統計，這波雨勢可挹注全台水庫近1.36億噸，相當於全台約10天用水量，且精準落在中部缺水區，有效替旱災區水庫解渴。台灣颱風論壇在臉書稱讚首波梅雨戰績，表示各地水庫都有中等程度的豐收。

台灣颱風論壇貼出5月29日至6月1日間的降雨分布圖，全台各地都有雨量進帳，其中西半部、中部地區更顯示有「紫爆」情形，同時也替水庫有效止渴。根據台灣颱風論壇統計，水庫集水區累積雨量都有不錯的進帳：霧社水庫300-400；德基水庫200-300；明德水庫200-300；日月潭水庫 230-300；日月潭水庫200-300。（單位：毫米）

另外，氣象粉專「天氣風險」也發文表示，這波梅雨鋒面告一段落了，週三（2日）起換午後雷陣雨接手，謝謝老天給了一場及時雨，不但雨量豐沛，還能精準命中集水區，且未釀大災，堪稱是及時雨的代表作。

不過，台灣颱風論壇提醒，「高興5秒就好」，一波降雨進帳還不足以完全解渴，大家仍要繼續節約用水。至於下波鋒面很快預計在週六（5日）凌晨抵達，雨量則需再觀察。

(中時新聞網)