為有效防範新型冠狀病毒疫情蔓延，台東縣政府今日正式函文通知各鄉鎮市公所，建議轄內各原住民族部落今年度歲時祭儀停辦或延後辦理，視疫情規劃辦理情形，掌握部落自發性的祭儀及活動，並應訂定相關應變機制，以做好原鄉部落防疫措施。

每年從6月底開始，台東地區有上百場的阿美族豐年祭及魯凱族、排灣族、卑南族收穫祭陸續登場，一直到9月底；去年疫情爆發後，台東縣政府原住民行政處基於部落自主，由部落自行決定是否辦理，有部落取消，有部落如期舉行，有部落則縮小規模。

往年原鄉的歲時祭儀，即使是颱風天也照常辦理，這次疫情來得急又猛，台東縣政府已行文至鄉鎮公所，建請各原住民族部落今年度歲時祭儀停辦或延後辦理，並應訂定相關應變機制，以做好原鄉防疫措施。

據了解，由台東市公所舉辦，具有指標的「馬卡巴嗨」豐年祭活動決定取消，這也是第2年取消；另外，每3年1次的全縣阿美族聯合豐年祭剛好今年舉行，目前尚未討論取消或是延期。

達魯瑪克部落頭目古昌弘表示，每年7月第2個星期舉辦達魯瑪克收穫祭，不對外公開的祭儀照常舉行，而最受歡迎的盪鞦韆視疫情變化再決定。卑南族利嘉部落頭目潘村雲及阿美族馬蘭部落少年階層長老羅福慶都說，必須召開會議後才會進一步做決定。

此外，針對各部落自主成立防疫站，實施進入部落實聯制等措施，縣長饒慶鈴給予肯定，也感謝族人自主防疫期間的辛勞，縣府將結合部落與民間等各項管道，一起努力抗疫。

(中時 )