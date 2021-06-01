隨著確診人數增加，國內醫療量能吃緊，竟然還傳出病患傷人事件，今（5/31）於新北市某醫院1名位於負壓病房的確診病患，疑似因為情緒不穩，竟然持利器砍傷醫護，導致3人受傷濺血，受傷的醫護都已經被送往急診救治，引發各界譴責。

護理師資歷有14年的小雅，目前任職於新北市某血液透析中心（洗腎中心），在疫情持續升溫下，不僅病人害怕，護理人員更是擔心不小心會被感染，她值班時間全身都穿防護衣包緊緊，還戴上2層口罩，實在很不舒服，還為了避免上廁所要一直穿脫防護衣，每天維持「低進食」狀態，只吃幾片吐司喝少量的水就投入工作，所以下班後回到家，幾乎是虛脫的攤在沙發上。

小雅說，升上三級警戒後，很多公司開始採取分流辦公或在家工作，對於有家庭要照顧的我們來說，非常羨慕，因為醫護人員幾乎很難「在家工作」，每天準時上工的我們，要面對的不僅是看不見的病毒，還得回應無理的病人要求才令人心累！

最近就遇到一名極不配合的洗腎病患，堅持要在洗腎室吃早餐，和護理師吵了起來，所幸有其他病患也出面勸阻才停止，諸如此類的事件層出不窮，都讓護理人員疲於應付。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，國內疫情持續，很多行業都採取形式不一的辦公模式以減少人際接觸，我們由衷感謝勇敢站在第１線付出的醫護人員。1111人力銀行也歸納整理「在家工作」相關工作機會，包括人事專員、企劃美編、平面設設及產品經理等，歡迎正在求職的朋友多加利用。

(中時新聞網)