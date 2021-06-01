歐元區五月通膨率飆升至歐洲央行(ECB)目標之上，突顯出政策制定者面臨的挑戰。政策制定者可能樂於接受更高的物價，但是也可能面臨憤怒消費者的反彈。

歐元區19個國家通膨率從四月的1.6%上升至2%，高於ECB近2%的目標；能源成本的上升，影響了物價水準。

然而市場認為，五月可能不會是峰值，最近大宗商品價格上揚，加劇了物價壓力，今年底的通膨率可能會接近2.5%。

而最保守的政策制定者認為，通膨飆升是暫時的，明年初，驅動物價上漲的因素將逐漸消失，特別是考慮到作為持續性通膨的必要條件，工資的增長，仍然萎靡不振。

事實上，在剔除波動較大的食品和能源價格，即核心通膨率，五月通膨率只從0.8%上升到0.9%。

而所有這些理由，可能會支持歐洲央行在下次政策會議上，保持其極其寬鬆的貨幣政策；他們也可能面臨公眾的反彈，特別是在德國。德國預計在今年稍晚的通膨率將超越3%。德國部分人士已經成為ECB寬鬆政策最大批評者，他們擔心ECB對通膨過於自滿，而寬鬆政策可能預示著新一輪的物價上漲。

(時報資訊)