華梵大學照顧學生不手軟，為了體恤停課期間自願留宿沒有返家的同學，以及仍在校園辦公的教職員工，董事長悟觀法師特別捐助經費，從6月2日起連續一個月提供全校教職員工與學生「創辦人曉雲法師愛心餐」，每人每日午、晚餐便當各一份，針對無法到校外打工的留宿同學也提供校內工讀機會，協助解決生計問題。

華梵大學從5月17日起至6月14日，全校所有課程皆採線上遠距教學，原本住宿同學大部分皆已選擇返家，僅剩170多名學生自願留宿。為避免留宿同學頻繁進出校園增加染疫風險，學校勸導同學盡量留在校內，勿至校外活動，日常三餐即靠校內葷、素食餐廳或訂購外送餐點等方式處理。

華梵大學董事長悟觀法師為了體恤住校同學防疫期間的辛苦，以及自5月24日起分流上班後仍須到校上班的教職同仁，特別慷慨捐助經費，從6月2日起到6月底連續一個月，由學校自營的「Highland 525」素食餐廳免費提供全校教職員工生「創辦人曉雲法師愛心餐」午餐及晚餐外帶便當各一份，讓大家在毫無經濟負擔下吃出平安與健康，補充滿滿的營養和正能量，對抗嚴峻疫情的挑戰。

此外，對於停課前已在校外打工、停課後仍選擇住宿的同學，考量三級警戒期間外出恐增加染疫風險，華梵大學也勸導同學暫停校外打工計畫，改由學校提供校內工讀機會，領取的工讀金即可作為日常生活費之用。目前已有10餘名同學提出申請並獲得補助。

華梵大學照顧學生向來不遺餘力，不僅大一新生入學後享有與學雜費同額的「品德全額獎學金」、大二至大四學生可申請「創新共學獎學金」，現在又提供長達一個月的免費防疫愛心餐，令在校生與教職員工感動不已，紛紛在臉書與Line等社群媒體轉貼這項好消息及留言感謝。學校也祈願臺灣人人平安，疫情早日平息。

(中時 )