康橋商旅覺民館提供醫護免費入住。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府啟動暖心挺醫護2.0計畫「溫馨休息棧」，號召御宿商旅、康橋商旅等2家旅宿業加入，免費提供238間房間專供醫護人員入住。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

國內疫情嚴峻，第一線醫護人員尤其犧牲奉獻。高市府啟動暖心挺醫護2.0計畫「溫馨休息棧」，號召御宿商旅、康橋商旅等2家旅宿業加入，免費提供238間房間專供醫護人員入住。此為全台創舉，由高市府出面整合，創造企業家、旅宿業者回饋社會、醫院照顧員工的三贏局面。

觀光局長周玲妏指出，具有公衛背景的市長陳其邁日前特別責成觀光局，為醫護人員提供舒適的住宿環境、減少住家與醫院間的奔波辛勞及傳播風險，並體貼其擔心家人染疫的心情，在下班後能充分休息恢復精神，以提升防疫人員安全感及工作效率。

高市府為體恤「長庚、榮總、高醫及義大」等4大醫學中心，及專責「民生醫院」第一線防疫醫護人員的辛勞，在5家醫院附近尋找適合的優質旅館，在完成清消後，由旅宿業者吸收部分房價，其餘由觀光局媒合善心企業家及醫院共同出資響應。

目前已有御宿商旅站前館、康橋商旅覺民館等2家業者踴躍呼應「挺醫護溫馨休息棧」計畫，共可提供238間房間專供醫護人員入住，醫護人員只要持有上述醫學中心及專責醫院開立之優惠住宿憑證及工作識別證，先以電話向飯店預定住宿日期及間數，即可享有住宿完全免費的福利。

高雄觀光局及相關業者，也以實際行動支持前線醫護人員，作為醫護人員最強大的後盾，展現同島一命、同心抗疫的態度與決心。相關飯店聯絡資訊可洽聯絡窗口或高雄旅遊網：https：／／khh.travel／

1.康橋商旅覺民館：07-3903377

2.御宿商旅站前館：07-2378888

(中時 )