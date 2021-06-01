這波新冠肺炎疫情在台衝擊擴大，不僅升為三級警戒，如今把期限延長至6月14日。面對疫情持續影響，防疫政策造成限制及改變民眾外食習慣，國內知名餐飲品牌紛紛整合外帶平台、推出外帶優惠等，並將包括管理總部與各分店門市等現有人力，進行分流上班、在家工作或人力資源重整。

其中，饗賓餐旅集團強化線上訂購平台「饗在家 EAT＠HOME」，祭出全站單筆消費滿額免運優惠，集團旗下饗食天堂全台門市暫停內用，但有「饗帶走 EATOGO」，推出外帶套餐優惠折扣。另外，王品集團亦宣布暫停全台門店內用，僅提供外帶、外送服務，並推出「王品瘋美食APP」整合集團各品牌線上訂餐服務，提供消費者「在家用餐乖寶包 王品送你大禮包」活動。

饗賓餐旅集團與王品集團的HR部門皆表示，因應疫情，目前總部內同仁皆以分流上班，讓部分同仁在家工作，希望大家一同抗疫，平安度過這波疫情。

王品集團整合集團各品牌線上訂餐服務，並提供優惠活動。（圖/王品瘋美食APP畫面）

至於門市，因消費者外帶需求大，所以兩集團人力資源朝這方向提供民眾更多元、更豐富服務。目前兩集團仍積極招募人才，想加入知名連鎖餐飲集團的求職者，千萬不要錯過機會。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫況轉壞對餐飲業造成衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，反而衍生不同餐飲需求，對知名餐飲品牌來說，則促成不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格。為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)