全台防疫提升至第三級警戒，各級學校持續停課並陸續改採遠距教學模式，邁入6月學子紛紛要畢業邁向下一階段之際，為協助全台師生完成人生僅此一次的重要慶典，台灣微軟推出四項Microsoft Teams線上畢業典禮指引，只要透過點選Teams連結，教師、學生及家長即可加入線上視訊會議，透過共聚模式(Together mode)、更換背景、釘選人員等功能，打造各校園別具特色的畢業典禮。此外，台灣微軟亦透過 Minecraft 還原禮堂場景、推出畢典遊戲檔案，邀請師生一起相聚在虛擬世界中對話、交流，歡慶畢業。

為因應本土疫情升溫，中央及各縣市政府宣布停課，為協助學生達成「停課不停學」，教師透過 Microsoft Teams 即可立即建立線上視訊課程，學生不需擁有帳號、只需點選連結便可輕鬆加入遠距課程，課程中教師還可分享畫面及白板(Microsoft Whiteboard) ，即時與學生討論及共編，維持教學品質。 Microsoft Teams教育版的完善功能亦可依據班級、科目將學生加入不同團隊，再將課程、教材及作業存放於團隊檔案中，Office 365 教育版帳號亦提供無限制的 OneDrive 雲端硬碟儲存空間，供學生隨時存取、上傳及編輯課程相關檔案。

近期適逢畢業季，為幫助全台師生可不受疫情影響，仍完成畢業儀式以紀念人生僅此一次的重要時刻，台灣微軟推出 Microsoft Teams 線上畢典指引，幫助全台校園嚴守防疫也能實現「畢典不停辦」。

一、線上共同慶祝：師生透過連結一同加入 Microsoft Teams 線上會議，除了可透過視訊交談、螢幕分享照片及影片等共同回憶外，更可開啟共聚模式(Together mode)，讓師生顯示於同一個畫面，並利用螢幕截圖功能拍攝大合照，為人生重要時刻留下紀念。

師生可透過 Microsoft Teams 視訊會議及共聚模式(Together mode)線上共同歡慶畢業。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）
師生可透過 Microsoft Teams 視訊會議及共聚模式(Together mode)線上共同歡慶畢業。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

二、預錄畢典影片：學校可透過 Microsoft Teams 事先預錄實體畢業典禮流程，包含開場、致詞、頒獎等環節，並於線上會議中為學生播放。

學校可事先利用 Microsoft Teams 錄製典禮流程，並於線上會議為學生播放。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）
學校可事先利用 Microsoft Teams 錄製典禮流程，並於線上會議為學生播放。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

三、線上頒獎典禮：學校可使用 Microsoft Teams 完整進行畢業典禮的每個環節，透過更換背景及釘選功能，100%還原頒獎典禮樣貌，讓學生彷彿置身於傳統畢典現場，表揚學生在校的優異表現，讓孩子不受疫情影響而留下遺憾。

Microsoft Teams 的更換背景及釘選功能，協助學校100%還原頒獎典禮樣貌，表揚學生在校的優異表現。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）
Microsoft Teams 的更換背景及釘選功能，協助學校100%還原頒獎典禮樣貌，表揚學生在校的優異表現。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

四、Minecraft 畢業典禮：學校可下載微軟提供的 Minecraft 遊戲檔案，透過 Minecraft Education 還原禮堂場景、打造虛擬畢業典禮，並可搭配 Microsoft Teams 視訊會議，讓師生在虛擬世界中自由地進行頒獎、致詞及交流，為人生僅此一次的學習階段劃下完美句點。

學校可透過 Minecraft 教育版打造虛擬畢業典禮，並結合 Microsoft Teams 線上會議，於虛擬世界中交流、分享。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）
學校可透過 Minecraft 教育版打造虛擬畢業典禮，並結合 Microsoft Teams 線上會議，於虛擬世界中交流、分享。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

透過 Microsoft Teams 舉行線上畢典不僅可讓師生於防疫期間仍可遠距共同歡慶畢業，家長也不需登入任何帳號、點選連結即可加入線上畢典與孩子共襄盛舉， Microsoft Teams 更可透過會議錄製功能，輕鬆記錄典禮過程，讓無法即時參與的家長可事後觀看。

疫情帶來的衝擊急速翻轉了現有的教學模式，面對突如其來的教學變革，微軟持續透過科技及推陳出新的解決方案，賦能於遠距教學，幫助全台師生於防疫期間實現學習不中斷。微軟今推出線上畢典指引，不僅是為學生紀念人生重要時刻，同時也期待能透過科技協助全台度過疫情，並賦能學生開啟下一個學習階段。有教學需求的老師們可了解如何整合 Microsoft Teams 及因材網學習資源的線上影片，並參考學校如何透過 Microsoft Teams 快速進行遠距學習計畫

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(科技)

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