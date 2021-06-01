全台防疫提升至第三級警戒，各級學校持續停課並陸續改採遠距教學模式，邁入6月學子紛紛要畢業邁向下一階段之際，為協助全台師生完成人生僅此一次的重要慶典，台灣微軟推出四項Microsoft Teams線上畢業典禮指引，只要透過點選Teams連結，教師、學生及家長即可加入線上視訊會議，透過共聚模式(Together mode)、更換背景、釘選人員等功能，打造各校園別具特色的畢業典禮。此外，台灣微軟亦透過 Minecraft 還原禮堂場景、推出畢典遊戲檔案，邀請師生一起相聚在虛擬世界中對話、交流，歡慶畢業。

為因應本土疫情升溫，中央及各縣市政府宣布停課，為協助學生達成「停課不停學」，教師透過 Microsoft Teams 即可立即建立線上視訊課程，學生不需擁有帳號、只需點選連結便可輕鬆加入遠距課程，課程中教師還可分享畫面及白板(Microsoft Whiteboard) ，即時與學生討論及共編，維持教學品質。 Microsoft Teams教育版的完善功能亦可依據班級、科目將學生加入不同團隊，再將課程、教材及作業存放於團隊檔案中，Office 365 教育版帳號亦提供無限制的 OneDrive 雲端硬碟儲存空間，供學生隨時存取、上傳及編輯課程相關檔案。

近期適逢畢業季，為幫助全台師生可不受疫情影響，仍完成畢業儀式以紀念人生僅此一次的重要時刻，台灣微軟推出 Microsoft Teams 線上畢典指引，幫助全台校園嚴守防疫也能實現「畢典不停辦」。

一、線上共同慶祝：師生透過連結一同加入 Microsoft Teams 線上會議，除了可透過視訊交談、螢幕分享照片及影片等共同回憶外，更可開啟共聚模式(Together mode)，讓師生顯示於同一個畫面，並利用螢幕截圖功能拍攝大合照，為人生重要時刻留下紀念。

師生可透過 Microsoft Teams 視訊會議及共聚模式(Together mode)線上共同歡慶畢業。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

二、預錄畢典影片：學校可透過 Microsoft Teams 事先預錄實體畢業典禮流程，包含開場、致詞、頒獎等環節，並於線上會議中為學生播放。

學校可事先利用 Microsoft Teams 錄製典禮流程，並於線上會議為學生播放。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

三、線上頒獎典禮：學校可使用 Microsoft Teams 完整進行畢業典禮的每個環節，透過更換背景及釘選功能，100%還原頒獎典禮樣貌，讓學生彷彿置身於傳統畢典現場，表揚學生在校的優異表現，讓孩子不受疫情影響而留下遺憾。

Microsoft Teams 的更換背景及釘選功能，協助學校100%還原頒獎典禮樣貌，表揚學生在校的優異表現。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

四、Minecraft 畢業典禮：學校可下載微軟提供的 Minecraft 遊戲檔案，透過 Minecraft Education 還原禮堂場景、打造虛擬畢業典禮，並可搭配 Microsoft Teams 視訊會議，讓師生在虛擬世界中自由地進行頒獎、致詞及交流，為人生僅此一次的學習階段劃下完美句點。

學校可透過 Minecraft 教育版打造虛擬畢業典禮，並結合 Microsoft Teams 線上會議，於虛擬世界中交流、分享。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

透過 Microsoft Teams 舉行線上畢典不僅可讓師生於防疫期間仍可遠距共同歡慶畢業，家長也不需登入任何帳號、點選連結即可加入線上畢典與孩子共襄盛舉， Microsoft Teams 更可透過會議錄製功能，輕鬆記錄典禮過程，讓無法即時參與的家長可事後觀看。

疫情帶來的衝擊急速翻轉了現有的教學模式，面對突如其來的教學變革，微軟持續透過科技及推陳出新的解決方案，賦能於遠距教學，幫助全台師生於防疫期間實現學習不中斷。微軟今推出線上畢典指引，不僅是為學生紀念人生重要時刻，同時也期待能透過科技協助全台度過疫情，並賦能學生開啟下一個學習階段。有教學需求的老師們可了解如何整合 Microsoft Teams 及因材網學習資源的線上影片，並參考學校如何透過 Microsoft Teams 快速進行遠距學習計畫。

(科技)