暨大附中畢業典禮，校長張正彥（右）透過視訊主持典禮。（暨大附中提供／廖志晃南投傳真）

國立暨大附中1日舉辦線上直播畢業典禮，由校長張正彥代表全體高三師生，進行最後一次校園巡禮；張正彥並帶領線上1000多位師生，起立為全國醫護人員鼓掌，感謝他們在防疫第一線，守護著大家的健康。

校園巡禮由張正彥代表，走過高三畢業生上課的每個教室，讓在家裡參加畢業典禮的的同學們，再看一眼美麗的校園，回味青春歲月。

暨大附中邀請3位來賓演唱，為畢業典禮開場，分別是地理科老師郭益誠、畢業校友梁承昱及三年一班導師曾世佑壓軸演唱《祝福》。

為了讓一個人的畢業典禮不孤單，暨大附中邀請國立暨南大學校長武東星、行政院中部辦公室執行長蔡培慧、立法委員馬文君、新聞主播侯乃榕、台灣小姐冠軍高曼容，台中一中校長陳木柱及林隆諺、台南一中校長廖財固、埔里國中校長脈樹．塔給鹿敦、宏仁國中校長李孟桂、大成國中校長陳清濱、藝人林曜晟及王姿分老師等人，透過網路在線上為大家祝福。

畢業證書及28類獎項，也透過虛擬方式，由校長現場頒發，受獎同學在家起立領獎。奉茶時間，由張正彥以一杯滿滿的紅茶，代表所有畢業生向師長們致敬，感謝老師們三年來的諄諄教誨與鼓勵。

張正彥表示，今年線上畢業典禮非常特別，感謝師長們及學務處同仁，一同規畫出溫馨特別的活動，因應疫情，無法舉辦實質的畢業典禮，也是所有師長第一次在線上參加畢業典禮，讓師生們一起留下終生難忘的回憶。

(中時 )