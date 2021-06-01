說起最具知名度、最令人嚮往的公司，Google肯定名列其中，除了優渥的薪資福利之外，更以其開放自由的風氣為人所知，不過也因競爭者眾，成功擠身這道窄門的人並不多，有位曾是Google實習生的網友，後來順利轉正成為工程師，他將自己的面試心得，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，提供更多求職者參考。

這名網友先是在台灣的軟體公司工作4年，後來赴美攻讀資工學位，在學期間前往Google實習，畢業後也獲得TuSimple、Microsoft、Oracle等知名公司的offer，最終選擇留任Google。網友指出，因是實習轉正，只須過2關面試，再搭配實習時帶他的2位工程師反饋，就可送至公司招聘單位進行審核。

相較於Google實習生的面試，網友認為轉正題目難度更高，但比他在網路上看到其他virtual onsite的題目簡單一些，他指出，「大概都是變形的medium題目，用dfs加上一些轉換就可以寫出最佳解」。另外，他也提到模擬面試的重要，在實習期間，他請同事協助做了4次的模擬面試，也讓他更加了解Google在面試流程中會注意到的關鍵。

而順利挺過2關面試後，迎來的是漫長的等待。網友表示，即便只是轉正面試，Google的流程仍是「......地漫長」。審核途中，由於他獲得的其他offer皆是非entry level（非新鮮人等級），他請人資協助確認level問題，又讓時程再多上2周，最後雖然成功提高了level，但因是協商過的offer，還得再經過team match（團隊配對）才能正式獲得offer。

一波三折的求職之路，終於在配對第2個團隊時走到尾聲，他最後進入的是一個做GCP上的memorystore，主要負責一些infra、HA等的團隊，幾乎是他一直想做的東西。回顧面試過程，網友表示，看到身邊很多同學直接轉正、不用再刷題面試，心中難免羨慕，但最初選擇前往Google實習，就已明白轉正的路可能相對艱辛，不過他還是認為相當值得，畢竟這些經驗都將成為未來人生的墊腳石。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，若想一舉奪得知名企業的offer，除了本身技能的精進之外，善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，不僅可快速瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開諸多雷點或無心之失，獲悉有利的種種訊息，進而提高錄取機會。

(中時新聞網)