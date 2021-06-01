新冠肺炎疫情促使企業以在家工作的方式進行人員的分流，不少家長同時面臨工作與家庭兩頭燒的窘境，根據1111人力銀行的調查發現，許多上班族父母因為在家工作，一邊忙於公事，一邊還要照顧孩子，天天處於崩潰邊緣，其中最讓上班族苦惱的問題包括孩子停課造成安置問題達28.9%、在家工作及視訊上課家人磨擦大增為28.2%、跟家人分隔兩地無法見面26.4%，及家人需要自主健康管理共同生活不便有15.7%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情延燒的現況，身為家長得同時兼顧工作與家庭，面臨工作被打斷的困擾，需要不斷磨合工作流程，而在企業端，因應分流工作、調整營業時間等應變措施，1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」，協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁班表與工作流程，特別是「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，可緩解企業因為疫情改變工作型態衝擊營運。

調查也發現，疫情持續蔓延，明顯影響上班族整體生活，包括出門口罩/酒精不離身佔63.9%、不能出門用餐60.3%、不敢搭大眾運輸工具出門大不易為45.7%及荷包大傷(額外買防疫險、防疫物資)30.9%。

處於疫情重災區的新北市，分析足跡後發現確診者感染源皆來自傳統市場，市長侯友宜因而再三呼籲民眾，一次買足、買好就走，不要逗留聊天。根據調查指出，多數人的購物習慣也因疫情出現改變，包括默默養成囤貨習慣(口罩/酒精等民生用品)高達53.7%、不去實體店面/多數生活用品皆網購佔47.6%、多付運費宅配到府避免接觸27.4%，及生鮮食材也嘗試網購17.7%。

也因為多數民眾都視「宅在家」為最高防疫原則，進而影響到了休閒生活，包括不敢出門聚會/唱歌/看電影、取消旅遊計劃、影響暑假安排、瘋狂追劇下載很多APP及不敢上健身房。

黃若薇表示，肯定政府「開倉濟眾」作法，此波受影響的產業主要集中在內需消費，每個行業背後要支撐起無數家庭生計，因此不僅要對營業受衝擊的業者紓困，對於幾乎要陷入斷糧邊緣的勞工更是及時雨。

除了行政院拍板定案的紓困方案外，地方政府也有推出各自的方案，「疫情下生活大不易」，提醒上班族可以多留意相關資訊，有需要就提出申請，並且把自己身心照顧好，等待疫情平息的那一日到來。

(中時新聞網)