前大同集團董事長林蔚山挪用公司資產不法獲利13億多元，前年最高法院將他判囚8年、併科罰金3億元、追徵犯罪所得13億餘元定讞；證券期貨交易保護中心對他提起民事訟訴，高院更一審判林蔚山須賠償19億692萬3283元。可上訴。

林蔚山同時身為大同、尚資、尚投公司的董事長兼大股東，掌握公司經營決策權，但他在2000年間以個人資金投資3,000多萬元擔任通達公司董事，並擔保通達向銀行貸款債務，未料，通達虧損並跳票，林蔚山為免遭銀行追討，卻私自挪用大同集團資產。

林蔚山濫用董事長權限，自2005年起，先指示尚資公司融資通達，再由尚投公司併購通達，「左手賣給右手」，事後林蔚山改任通達董事長，讓尚投繼續為通達還款，致尚資公司非法利益輸送給通達3億多元，並因此導致尚資的母公司大同公司損失13億多元。

民事賠償部分，高院更一審認定林男任職大同公司董事長期間，為避免遭銀行追償其連帶債務，未利益迴避，違反公司內部控管、稽核制度，濫用董事長職權，使尚資公司、尚投公司挹注通達公司大量資金，終致大同公司遭受重大損害。

更一審認為，林蔚山未忠實執行業務，違反善良管理人之注意義務，應賠償大同公司之損害，判決須賠償投保中心19億692萬3283元。可上訴。

(中時 )